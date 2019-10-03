Нападение в Париже: убиты полицейские

Четверо полицейских погибли в результате нападения в здании центральной префектуры Парижа. Злоумышленник застрелен стражами порядка. Сообщается, что он долгие годы работал в префектуре и имел доступ в служебные помещения.

Атакуа была совершена в той части здания, где находится управление разведки. Оно строго охраняется, но нападавшему удалось пронести туда керамический нож, на который не отреагировал установленный металлоискатель. Этим оружием и были смертельно ранены стражи порядка.

"Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", - рассказал представитель полицейских профсоюзов журналистам.

На место происшествия прибыли прокурор Парижа и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, отменивший свой визит в Турцию.