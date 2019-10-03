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Франция

Напавший на префектуру недавно принял ислам

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 Марфа Васильева 
Напавший на префектуру недавно принял ислам
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Работник парижской префектуры, зарезавший в четверг четырех человек, полтора года назад принял ислам, сообщили французские СМИ.

Ранее стало известно, что между 12.30 и 13.00 по местному времени 45-летний сотрудник столичного Управления разведки префектуры полиции ворвался с ножом в здание и напал на коллег, убив трех мужчин и одну женщину и тяжело ранив еще одну. Он был застрелен полицейским после того, как отказался сложить оружие.

"Этот мужчина был специалистом по информатике и никогда ранее, по словам коллег, за ним не замечали каких-либо отклонений в поведении, из-за которых следовало бы бить тревогу. Но сегодня он решился на этот смертоносный шаг", - заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, прибыв на место происшествия.

Известно также, что у нападавшего была инвалидность. На этот час расследование начато по статье об "умышленном убийстве", пояснил в свою очередь прокурор Парижа Реми Эйнц.

"Когда я услышал шум и крики, я попытался понять, что происходит: теракт или что-то еще, - рассказывает очевидец событий Эмери Сьяманди, работающий в префектуре переводчиком. - Когда я вошел, я увидел полицейских, они были вооружены и достали пистолеты из кобуры. Находившиеся там женщины кричали изо всех сил, я понял, что произошло что-то чрезвычайно серьезное".

В доме нападавшего в департаменте Валь-д’Уаз проведен обыск, его супруга задержана. Террористическая версия случившегося пока не рассматривается. Место происшествия сразу после нападения посетили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп и мэр Парижа Анн Идальго, на которых, по словам окружения, увиденное произвело "тяжелое впечатление".

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