КНДР: новый ракетный пуск в преддверии переговоров

Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Пекин подтвердил, что в среду в акватории Вонсанского залива был произведён запуск "Пуккыксон-3" - баллистической ракеты подводного базирования.

В Минобороны Японии заявили, что действия КНДР "представляют серьёзную угрозу для страны и всего международного сообщества". По данным военных, ракета поднялась на высоту 900 километров и разделилась на две части. Одна из них упала в исключительной экономической зоне Японии. Теоретически, "Пуккыксон-3" может преодолететь расстояние в 2,5 тысячи километров, отметили в ведомстве.

Ракетные испытания прошли в день, когда было объявлено о возобновлении переговоров КНДР с США о денуклеаризации. Они должны начаться 5 октября.