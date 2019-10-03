Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Северная Корея

КНДР: новый ракетный пуск в преддверии переговоров

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
КНДР: новый ракетный пуск в преддверии переговоров
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Пекин подтвердил, что в среду в акватории Вонсанского залива был произведён запуск "Пуккыксон-3" - баллистической ракеты подводного базирования.

В Минобороны Японии заявили, что действия КНДР "представляют серьёзную угрозу для страны и всего международного сообщества". По данным военных, ракета поднялась на высоту 900 километров и разделилась на две части. Одна из них упала в исключительной экономической зоне Японии. Теоретически, "Пуккыксон-3" может преодолететь расстояние в 2,5 тысячи километров, отметили в ведомстве.

Ракетные испытания прошли в день, когда было объявлено о возобновлении переговоров КНДР с США о денуклеаризации. Они должны начаться 5 октября.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube