Лиза Новак была арестована на парковке международного аэропорта. Ей были предъявлены обвинения в попытке похищения и убийства.

Лиза Новак, астронавтка, вернулась на Землю после миссии в космосе. Напоминала ли земная жизнь мечту? Новая роль Натали Портман в ленте "Бледная голубая точка", прототипом для героини и стала Лиза Новак.

Натали Портман развивает тему: "Мне показалось очень логичным обратиться к таким собыятиям, поскольку опыт пребывания на орбите на борту космической станции, несомненно, меняет в восприятии жизни и самой себя многое, если не все".

Героиня Портман старается изо всех казаться счастливой, опасаясь, что ее близкие вряд ли поймут и перемену настроений, и излишнюю вспыльчивость. Развод и стремительно развивающийся роман оказываются для Люси (так ее зовут в фильме) непосильной эмоциональной нагрузкой.

Как объясняет постановщик ленты Ноа Хоули, "это был яркий сюжет для таблоидов, история этой женщины была сведена к громким заголовкам. Мы же старались в нашем рассказе о ней добавить глубину и объем переживаниям, пытаясь вернуть ей ее человеческое достоинство".

На американский экран лента "Бледная голубая точка" выходит на этой неделе, европейский прокат начнется весной будущего года.