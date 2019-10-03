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Ирак

Волнения в Ираке: в столице введён комендантский час

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 Надежда Дрямина 
Волнения в Ираке: в столице введён комендантский час
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Многотысячные антиправительственные выступления проходят по всему Ираку. Жертвами столкновений и беспорядков стали по меньшей мере семь человек. Раненых - свыше 400.

Манифестации против безработицы, коррупции и плохих условий жизни стартовали 1 октября в Багдаде и изначально носили мирный характер.

Волна протестов быстро охватила другие города. Уже на следующий день, требуя отставки правительства под лозунгом "арабской весны" 2011 г. "Народ хочет падения режима", демонстранты пытались блокировать дороги и штурмовать госучреждения. Для их разгона полиция пустила в ход слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

В столице, а также в некоторых других крупных городах, с четверга введён комендантский час. В ряде провинций ограничен или полностью перекрыт доступ в интернет. По решению министра обороны все военные части приведены в режим повышенной боеготовности.

Между тем, ночью в зеленой зоне Багдада, куда накануне пытались прорваться протестующие, были слышны взрывы. Местные СМИ сообщили о том, что особо охраняемый район, в котором расположены иностранные посольства и правительственные учреждения, подвергся ракетному обстрелу. Кто за ним стоит - пока неизвестно.

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