Мир глазами орла

Останется ли этот мир таким, каким его можно увидеть сегодня с высоты птичьего полёта?

Это головокружительные пейзажи сняты не дроном, а настоящим орлом, которого снабдили видеокамерой. Съёмки - не забава: таким образом фонд "Орлиные крылья" собирает документальные свидетельства о сокращении и таянии ледников, чтобы привлечь внимание человечества к климатическим изменениям и их последствиям.

За минувшую неделю орлан-белохвост по имени Виктор уже выполнил пять таких полётов с пяти альпийских вершин в пяти разных странах - Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Франции.

В настоящее время внимание обеспокоенных учёных приковано к массиву Монблан. Там, на итальянской стороне, ледник Планпинье на южных склонах горы Гранд-Жорас находится в крайне нестабильном состоянии и может обрушиться в любой момент, а это 250 000 кубометров льда.