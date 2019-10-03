Кошта - социалист, которому сопутствует удача

Неизменно улыбчивый, действующий премьер-министр Португалии Антониу Кошта считается фаворитом воскресных парламентских выборов. 58-летний юрист с тридцатилетним стажем в Социалистической партии Португалии, сегодня он - один из редких политиков левого толка, которому сопутствует удача.

Кошта возглавил правительство в ноябре 2015 года, заключив, по мнению политологов, искусный альянс с Коммунистической партией, «Зелеными» и радикальным Левым блоком. Опираясь на поддержку парламентского большинства, правительство Антониу Кошты не только продержалось у власти четыре года, но и добилось успехов, в первую очередь в области экономики.

И хотя правые не перестают настаивать на том, что улучшение ситуации с бюджетным дефицитом стало возможным благодаря усилиям предыдущих правительств (после выделения Евросоюзом помощи в 2011-м в обмен на меры жесткой экономии), заслуга Кошты в том, что он привел государственные финансы в полное соответствие с Европейским пактом стабильности.

На годы его премьерства пришлись крупнейшие в новейшей истории Португалии лесные пожары в июне 2017 года, в результате которых погибли более 60 человек; не решена и проблема количества огнестрельного оружия на душу населения (Португалия занимает по этому показателю одно из первых мест в Евросоюзе), Коште есть, что представить избирателям в качестве своих явных заслуг.

Так, безработица, превышавшая в 2013 году 17 %, в июле этого года сократилась в два раза, достигнув показателя в 6,4 %. Многие их тех, кто за последние годы покинули страну в поисках работы, вернулись на родину и благодарят именно его.

Превращение Португалии в "европейскую Флориду" - место, где пенсионеры со всего Евросоюза мечтают провести старость (в том, числе благодаря освобождению от подоходного налога в течение 10 лет), также в его активе. Кошта продолжил и другие успешные начинания предшественников: открытие ключевых отраслей промышленности и сектора услуг китайскому капиталу, а также господдержка производства пробкового дуба, по экспорту которого Португалия занимает первое место в мире.