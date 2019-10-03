"Выздоравливай, Берни!"

Скорейшего выздоровления желают коллеги и однопартийцы Берни Сандерсу, который приостановил свою предвыборную кампанию из-за проблем со здоровьем.

78-летний сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты США от демократической партии почувствовал боль в груди во вторник вечером во время одного из своих выступлений. Сандерса госпитализировали. Врачи обнаружили у него закупорку артерии.

Элизабет Уоррен, кандидат в президенты США от Демпартии:

"Я пыталась дозвониться, написала ему, но пока не получила ответа. Я уверена, что Берни скоро вернется в строй. Он сильный человек. С нетерпением жду встречи с ним".

Пит Баттигиг, кандидат в президенты США от Демпартии:

"Мы обращаемся к нему с добрыми пожеланиями. Не уверен, что в больнице ему нужны визиты кого-то вроде меня. Я хочу, чтобы он знал: все мы думаем о нём, желаем скорейшего выздоровления!"

Политик перенёс операцию по стентированию сосудов сердца и, по его собственным словам, чувствует себя хорошо.

Берни Сандерс - старейший из претендентов на выдвижение на пост президента США. Согласно последним опросам, по популярности среди демократов он опережает Элизабет Уоррен, но уступает Джо Байдену.