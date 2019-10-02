"Вы отлично выглядите!": Зеленский встретился с Томом Крузом

Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом, чтобы обсудить возможности развития большого кино на Украине. Голливудский актер прилетел в Киев по приглашению украинского лидера. Он сообщил, что заинтересовался некоторыми локациями для съемок своего нового кинопроекта.

"Вы отлично выглядите! Как в кино", - сказал Зеленский Крузу во время встречи.

"За квартиру-то платить надо", - пошутил актер в ответ.

Ранее парламент страны принял закон о поддержке иностранного кино, снимаемого на Украине. По словам Зеленского, нововведение должно способствовать развитию этой индустрии и привлечь мировых кинопроизводителей.

До вступления в должность украинский президент был успешным актером.