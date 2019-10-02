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США

Сенаторы США призвали ввести санкции против РФ "за преследование оппозиции"

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 Марика Димитриади 
Сенаторы США призвали ввести санкции против РФ "за преследование оппозиции"
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Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Бен Кардин призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, которые, как считают конгрессмены, несут ответственность за преследования оппозиции в России.

Рубио и Кардин настаивают на том, что необходимо задействовать "акт Магнитского" в отношении российских политиков в ответ на задержания граждан РФ "по политическим мотивам" и преследования диссидентов и оппозиционных лидеров.

Сенаторы приводят в качестве примера историю фигуранта «московского дела» Константина Котова и бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному сроку по обвинению в организации убийств и покушений.

"Против некоторых лиц уже были введены санкции правительства США, но в отношении многих других, в том числе генпрокурора Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко – до сих пор нет", - говорится в письме, составленном Рубио и Кардином и подписанном девятью другими сенаторами.

"Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году. Документ предусматривает введение персональных санкций против тех, кто, по мнению американских властей, причастен к нарушению прав человека в России.

Российские власти пока никак не прокомментировали письмо американских сенаторов. Ранее МИД РФ не раз призывал американских политиков прекратить "бестолковые игры" в санкции, "результат которых равен нулю".

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