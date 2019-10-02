Капитуляция или путь к миру?

Предательство или путь к примирению? Представители украинской оппозиции называют «формулу Штайнмайера» шагом к капитуляции и обвиняют правительство в недопустимых уступках Кремлю.

У стен Верховной рады и на площади Независимости в среду собрались сотни манифестантов:

«Мы против капитуляции, против вывода войск. Зеленский говорит про „План Штайнмайера“, но если вникнуть в суть самого этого плана, то для Украины это катастрофа. Говорится, что там будут какие-то местные выборы под эгидой ОБСЕ — но мы знаем, что ОБСЕ наполовину состоит из россиян. О чём тут можно говорить?»

Власти непризнанных республик назвали подписание «формулы» огромным успехом. Жители Донбасса также очень надеются на мир, но не уверены, возможно ли надёжное решение после пяти лет боевых действий:

«Мы очень рады. Я рада и за Украину — потому что я здесь живу 50 лет. Мне эта страна очень нужна. У меня дети здесь живут, и на Украине живут. Я бы очень хотела, чтобы мы всё-таки дружили».

«Вы думаете, что-то изменится? Я — нет. Мне кажется, это всё голословно. Особенно если Зеленский сказал, что никакого особого статуса не будет, он действует до 31 декабря, а там они будут принимать новый закон. Так что я думаю, это всё очень долгоиграющий и вялотекущий процесс».

«Формула Штайнмайера» появилась ещё в 2015 году. В общих чертах она предусматривает предоставление постоянного особого статуса неподконтрольным Киеву территориям и проведение там местных выборов по законам Украины и под международным контролем.

Однако долгое время это предложение не было письменно формализовано, поэтому каждая из сторон по-своему толковала «формулу», что в итоге привело к её замораживанию до недавнего времени.