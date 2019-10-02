Борис Джонсон: «Я люблю Европу»

31-е октября — и точка. На закрытии партийной конференции консерваторов Борис Джонсон в который раз повторил свой лозунг о том, что «брексит» состоится, и если Брюссель не согласится на компромисс, то «развод» будет хаотическим — но непременно произойдёт.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

«Эта страна не против Европы. Мы — европейцы, мы любим Европу, я люблю Европу, как бы то ни было».

Именно в среду кабинет Джонсона направляет Брюсселю новый пакет предложений. Официально он не опубликован, но пресса уже вовсю обсуждает его: как и прежде, Лондон пытается найти альтернативу «бэкстопу».

«Сегодня в Брюсселе на столе лежат конструктивные и разумные, как я полагаю, предложения, предоставляющие компромиссные решения обеим сторонам. Ни при каких условиях мы не допустим пограничного контроля в Северной Ирландии. Мы будет следовать Соглашению Страстной пятницы».

В Республике Ирландии, ещё не зная подробностей предложения, уже назвали его «плохой новостью». В Дублине заявили, что этот документ не может стать основой для нового соглашения.

«В то же самое время мы добьёмся, чтобы Соединённое королевство целиком и полностью вышло из ЕС, с самого начала получив контроль над собственной торговой политикой».

Агентство «Рейтер» со ссылкой на свои дипломатические источники уже сообщило, что руководство ЕС и новый вариант компромисса отвергнет. Позиция Брюсселя прежняя: или уже подписанная сделка, или никаких сделок вообще:

«Нет никаких сомнений в том, какова будет альтернатива: это выход без сделки. Но это совсем не то, чего бы нам хотелось. Это не то, чего мы добиваемся. Но я скажу вам, друзья мои, что мы к этому готовы».

Джонсон впрочем не раскрыл, как он собирается обойти недавно принятый закон, который обязывает премьера отсрочить «Брексит», если договориться с Брюсселем опять не получится.