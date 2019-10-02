СК России предъявил обвинения пилоту SSJ-100, совершившему жесткую посадку в Шереметьево

Следственный комитет России предъявил обвинения пилоту самолета Sukhoi Superjet-100 Денису Евдокимову, совершившему жесткую посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. Его обвиняют в "нарушении правил безопасности, повлекшему по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух и более лиц".

"Действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, привели к разрушению и возгоранию самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщают в пресс-службе СК.

По мнению адвоката пилота, обвинения строятся на предположении, что во время жесткой посадки в аэропорту вылета, Евдокимов совершил "неправильные движения ручкой управления лайнера". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В "Аэрофлоте", которому принадлежит самолет, подчеркнули, что установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры для избежания подобной "трагической ситуации" в будущем можно "только после всестороннего и тщательного изучения всех фактов".

ТАСС, цитируя источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что защита Евдокимова попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. "Кроме того, запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном", - добавил он.

По словам источника, Евдокимов не признал вину, следствие избрало в отношении него меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Катастрофа произошла с рейсом "Аэрофлота", направлявшимся из Москвы в Мурманск. На борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Вскоре после взлета экипаж сообщил о технических неполадках и вернулся в аэропорт. Во время аварийной посадки лайнер несколько раз ударился о землю, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из-за сложных метеоусловий посадить воздушное судно удалось только со второго раза.