Во Франции бастует полиция

Тяжелые условия труда и участившиеся случаи суицида среди сотрудников заставили тысячи французских полицейских выйти на улицы Парижа.

Это первая крупная манифестация полиции во Франции за последние 20 лет.

Грегори Юг, представитель профсоюза:

"Сегодня французская полиция работает в ужасных условиях. Очень сложно отправить наряд, нам не хватает снаряжения, наши сотрудники выбиваются из сил, мы бьем тревогу и обращаем внимание правительства и наших сограждан на то, что полиция работает на износ и начинает выдыхаться. Ваша безопасность под угрозой, знайте об этом".

В протестной акции приняли участие около 20 тысяч полицейских и жандармов.

Многие их них говорят о том, что из-за террористической угрозы и движения "желтых жилетов" вынужденны работать сверхурочно.

Брюно Бартосетти, представитель профсоюза:

"С начала года более 50 полицейских покончили жизнь самоубийством. Это очень ярко отражает сложившееся в правоохранительных органах положение".

Эрик Роман, полицейский:

"В Дании в 10 раз меньше случаев суицида, чем во Франции. Почему их так много во Франции? Значит есть какая-то проблема".

Правоохранители испытывают все больше давления со стороны правительства с 2015, когда по Парижу и другим французским городам прокатилась волна террористических актов.

Затем положение усугубило социальное движение "желтых жилетов", которое продолжается с конца прошлого года.

Эрик Друэ, один из активистов протестного движения "желтых жилетов". Он вышел на манифестацию вместе с правоохрантелями:

"Они должны были присоединиться к нам уже давно. Ведь полицейские работают в тяжелых условиях. Они должны были надеть желтые жилеты раньше, но ещё не поздно, они могут выйти на улицы вместе с нами прямо сейчас.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Это предупреждение со стороны полиции ставит французское правительство в сложное положение, власти не могут игнорировать требования полицейских, поскольку правительству нужна помощь в решении проблемы социального пртеста. В ближайшие месяцы к желтым жилетам и экоактивистам могут присоединиться ещё и те, кто недоволен пенсионной реформой.