Боттичелли уйдёт с молотка

Последняя картина кисти Сандро Боттичелли из частной коллекции выставлена на продажу в Лондоне.
Портрет Михаила Марулла, греческого ученого эпохи Возрождения, был написан итальянским живописцем в 1500 году.
Картина с 2004 года находится в аренде в музее Прадо в Мадриде. Испанское правительство признало картину "культурным наследием", что может усложнить ее продажу за рубеж.
Но по словам владельца галереи "Тринити" Карло Орси, Испания до недавнего времени не проявляла интерес к покупке портрета.
Считается, что картину заказала Боттичелли жена Марулла Алессандра Скала уже после его смерти.
При этом, как полагают искусствоведы, работал над ней художник в одиночку.
6 лет назад на аукционе Christie’s картина Боттичелли "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем" была продана за 10,4 млн долларов.