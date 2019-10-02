Тающий ледник Монблана

Через год, месяц, считанные дни, в любой момент - учёные гадают, когда же произойдёт сход ледника Планпансьё на массиве Монблан. Репортаж Euronews.

Известно лишь, что 80 секунд будет достаточно для того, чтобы 250 тысяч кубометров льда накрыли территорию, по площади равную 100 олимпийским бассейнам.

Власти заверяют: близлежащий город Курмайёр находится вне опасности. Мы прилетели сюда, чтобы убедиться в этом. Наш собеседник - исследователь Даниэле Джордан - в течение многих лет вёл наблюдение за ледником и знает о нём если не всё, то очень многое.

Джорджия Орланди, корреспондент Euronews:

"Мы пролетаем над ледником Планпансьё. Отсюда видна ледяная расселина. Гигантская глыба льда сползает с горы очень быстро. Этот процесс ускоряют высокие температуры. Склон здесь очень крутой, и глыба приближается к краю каменной стены".

На наших глазах из-за глобального потепления климата тает вершина самой высокой горы в Европе.

Даниэле Джордан, научный сотрудник, CNR Irp:

"Мы находимся над краем ледника Планпансьё. Это самая нестабильная часть массива, за которой мы пристально наблюдаем, чтобы понимать, как развивается ситуация".

Сотрудники местной лаборатории мониторинга солнечной энергии ежедневно делают тысячи снимков и проводят их сравнительный анализ.

Джорджия Орланди:

_"На станции используют систему фотонаблюдения. Необходимые условия - ясное небо и несколько дней, на то, чтобы получить изображения. Ещё один радар был установлен в долине внизу. Сочетание этих двух методов помогает исследователям понять, что происходит с ледником, и какое отношение к этому имеет проблема изменения климата".

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Даниэле Джордан:

"Мы выбрали это местоположение как наиболее подходящее для того, чтобы последовательно получать изображения. Это позволяет нам измерять смещение ледника, в частности вертикальное. Совершенно очевидно, что повышение температуры, особенно в летний период, оказывает своё влияние. Например, существует связь между высокими температурами, таянием льда, количеством воды внутри ледника и его активностью".

Шанс на то, что ледник перестанет сползать с горы и уцелеет - есть, только если он не будет нагреваться. Но прогнозы ученых не внушают оптимизма - температуры будут лишь повышаться, а значит - создавать угрозу Планпансьё и другим альпийским ледникам.