Лесбос: нескончаемый поток мигрантов

7 лодок за 24 часа - еще 265 мигрантов прибыли на греческий остров Лесбос в поисках лучшей жизни. Их встречают и им помогают добровольцы, спасатели и сотрудники гуманитарных организаций. Добравшись до берега и ступив на землю, мигранты аплодировали, радовались, а многие расплакались, пережив столь опасное путешествие.

"Мы ждали всю ночь, пока не сели в лодку. У нас не было продуктов, и мы замерзли", - рассказывает этот афганский мигрант.

"Это было очень тяжелое путешествие. Мы были в открытом море, у нас не было ни еды, ни воды..."

euronews: "Куда именно вы бы хотели поехать в Европе?"

- "В Австрию. Мой брат живет в Австрии".

Озлобленная мигрантка протыкает лодку ножом. Это символический акт. Он означает, что пути назад нет. Спасатели много раз наблюдали подобную сцену. По их словам, они не заметили резкого увеличения числа прибывающих.

Яннис Скендероглу, спасатель: "Я не считаю, что это какая-то неожиданная волна новичков. Люди прибывают на Лесбос с 2015 года. Число беженцев зависит от политических решений и тактики. Иногда люди попадают в ловушку и должны ждать целую вечность. Некоторые из них решают вернуться домой".

Неподалеку от побережья Управление Верховного комиссара ООН по правам человека создало небольшой лагерь для приема беженцев и мигрантов. Он называется ‘‘Stage 2’’. Здесь людей кормят, осматривают врачи, и они могут немного отдохнуть, прежде чем уехать в Морию. Агентство ООН по делам беженцев утверждает, что греческие острова находятся в состоянии чрезвычайного положения.

Теодорос Алекселис, представитель УВКПЧ на Лесбосе: "В сентябре более 10 000 человек прибыли на Эгейские острова. Почти 5000 - только на Лесбосе. В этом месяце было наибольшее число прибытий с начала реализации совместного плана Евросоюза и Турции, принятого в марте 2016 года. Остров находится в состоянии чрезвычайного положения. Правительство Греции при поддержке Европейского Союза должно принять меры и перевезти на материк около 4000 беженцев и мигрантов".

Тем временем к острову причаливают все новые лодки.

Апостолос Стаикос, euronews: "Многие считали, что эти кадры остались в прошлом - в далеком 2015 году, но спустя четыре года лодки с беженцами продолжают прибывать на остров. Эти афганские мигранты будут жить в Мории, где уже находятся 12 000 человек. Это будет нелегко, но они счастливы, потому что им удалось добраться до Европы".