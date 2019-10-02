Хашогджи: год после убийства

2 октября исполнился год со дня исчезновения в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. В этот день у консульства Саудовской Аравии прошла мемориальная церемония, в ходе которой был открыт памятник репортеру. Мероприятие началось в 1.14 по местному времени - именно в этот момент год назад Хашогджи вошел в диппредставительство своей страны, чтобы получить документы для планируемого брака. Позже саудовские власти сообщили, что мужчина был убит в результате конфликта.

"Сейчас, после худшего года в моей жизни, я стою здесь сломленная, но гордая. Я горжусь тем, что вижу всех вас здесь, и вместе с вами я все еще ищу справедливости. Я хочу знать, что случилось с его телом. Я хочу, чтобы его друзья были освобождены из тюрьмы", - сказала невеста убитого журналиста.

Хашогджи был известен критическими статьями о политике Эр-Рияда и с 2017 года проживал в США, где писал для газеты "Вашингтон пост". Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии, в частности - наследный принц Мухаммед бин Салман. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают. Тело журналиста до сих пор не найдено.