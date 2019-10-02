Умер Гия Канчели - автор музыки к фильмам «Мимино и «Кин-дза-дза!»

Умер грузинский композитор Гия Канчели, известность которому принесла музыка к фильмам Георгия Данелии «Мимино» и «Кин-дза-дза!». Канчели – автор знаменитой песни «Чито Гврито».

Композитору было 84 года. Как сообщают грузинские СМИ, в последнее время Канчели серьезно болел и проходил лечение за границей, но умер он в больнице в родном Тбилиси.

Канчели удостоен звания народного артиста Грузинской ССР, народного артиста СССР и грузинского Ордена Чести. За музыку к фильму «Кин-дза-дза!» он получил премию «Ника». Канчели написал музыку к более чем сотням фильмов и спектаклей. Помимо этого, он автор семи симфоний, оперы «Музыка для живых» и десятков других сочинений.

Канчели родился 10 августа 1935 года. Окончил геологический факультет Тбилисского университета и позже поступил в столичную консерваторию. В начале 1990-х жил в Берлине, в 1995 году переехал в бельгийский город Антверпен, куда его пригласили на работу в Королевский филармонический оркестр Фландрии.