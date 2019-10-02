План Бориса Джонсона

План "брексита", предложенные премьер-министром Великобританиии Борисом Джонсоном, предполагает радикальную переработку положения о "бэкстопе". Предыдущая версия допускала сохранение прозрачной границы на острове Ирландия. План под условным названием "Две границы на четыре года" предусматривает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок.

Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия будет придерживать правил единого европейского рынка еще четыре года после того как Великобритания покинет таможенный союз в 2021 году. На границе в Ирландском море сельскохозяйственные и промышленные товары будут проверяться на соответствие нормативам ЕС.

Британское правительство настаивает, что проверки по обе стороны ирландской границы можно осуществлять в электронном формате и в помещениях продавцов либо поставщиков. Оно также призывает к принятию твердого обязательства в будущем никогда не осуществлять проверки на границе.

Для того, чтобы успокоить североирландских юнионистов Джонсон предлагает воссоздание британо-ирландского министерского совета, который позволит представителям Парламента Северной Ирландии и Дублину контролировать будущий регуляторный режим на острове Ирландия.

Но наблюдатели отмечают, что идеи британского премьера едва ли будут приемлемы для Евросоюза и прежде всего Дублина, а это значит, что неупорядоченный "брексит" все еще возможен.