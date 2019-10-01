Владимир Зеленский: "Мы готовы открыть расследование"

Украина готова расследовать дело о предполагаемой коррупции сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, но не будет действовать по указке других государств.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский: "Это, конечно, для вас информационная бомба, но у нас в работе находится много важных дел. Как внутреннего, так и международного порядка. Мы открыты для работы, мы готовы вести расследование, но я не могу отдать приказ открыть дело. Это компетенция наших органов юстиции и правопорядка, которые не зависят от исполнительной власти. И нам никто ничего не может извне приказать, мы независимая страна".

Международный скандал, в котором называется имя экс-вице-президента от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, возник после утечек в прессу содержания письма неназванного сотрудника спецслужб, заявившего, что в разговоре с Зеленским Трамп превысил свои полномочия, потребовав у украинского лидера открыть расследование о работе Байдена-младшего.

Демократы из Палаты представителей потребовали через повестку, чтобы адвокат Трампа Руди Джулиани предоставил документы, касающиеся подготовки его визита в Киев. Джулиани подтвердил получение повестки и указал, что запрос "поднимает важные проблемы, касающиеся законности подобных действий".

Как стало известно, госсекретарь Майк Помпео был среди тех, кто присутствовал при телефонном разговоре 25 июля между Трампом и Зеленским. Ранее это отрицалось, информация была опубликована в "Уолл-стрит джорнел".

Стенограмма беседы была предана гласности после того, как согласие на это дала украинская сторона.