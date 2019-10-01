Португальцы готовятся к парламентским выборам

В следующее воскресенье Португалия изберёт новый состав парламента. Согласно опросам, фаворит избирательной кампании – Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты. Единственная интрига этих выборов – получит ли он абсолютное большинство депутатских мест или ему придётся искать партнёров по коалиции.

По словам политолога Жозе Аделину Малтеша, португальская отличается стабильностью и предсказуемостью: "Португалия – маленькая страна, достаточно стабильная, со своей ярко выраженной политической спецификой, которая состоит в том, чтобы управлять клиентелой и учитывать взаимозависимости. Всё это следствие средних размеров страны со сформированной на протяжении веков национальной идентичностью, которая сплачивает общество. Плюсы очевидны: у нас нет взаимной ненависти, партии не пытаются создавать себе врагов, а без ненависти политика не так драматична".

Мигел Роке Диаш, Euronews:"В Европе набирают силу ультраправые, поднимая тревогу. А в Португалии всё наоборот. Все опросы показывают, что у правых партий очень слабая поддержка. Всё указывает на то, что в португальском парламенте снова будет левое большинство".

Ливия Франко, исследователь геополитики, профессор и научный сотрудник Института политических исследований Католического институт Лиссабона:"Я бы объяснил это португальское исключение не столько фрагментацией правого фланга, сколько явным оптимизмом португальцев в отношении Евросоюза. Я думаю, что сейчас в ходе кампании это очень заметно. В отличие от прошлых выборов пятилетней давности, никто сейчас Европу не демонизирует, да и вообще нет горячих дискуссий по поводу Евросоюза и его роли. По моему, это важная новость. Но, конечно, имеет место и фрагментация правого фланга. Раньше правые избиратели выбирали между правым Социально-демократическим центром и правоцентристкой Социал-демократической партией. Сейчас у них появилось больше вариантов".

В ходе избирательной кампании тон задавала партия "Люди-Животные-Природа". Опросы показывают, что она может увеличить количество своих депутатов в парламенте. Её лидер Андре Силва, что он готов войти в будущее правительство. Эта партия вызывает в португальском обществе не только энтузиазм, но и опасения. В числе последних – Маргарита Коррея, преподаватель лингвистики в Лиссабонском университете:

"Я объясняю восхождение это партии кризисом демократической системы, который мы сейчас переживаем. Новые странные партии появились на правом фланге, а сейчас еще и эта партия. Точнее не сейчас, а еще несколько лет назад... По моему, не бывает партий без идеологий. Любые политические решения должны быть идеологически обоснованы. Поэтому меня смущает партия, обещающая заключать альянсы хоть с левыми, хоть с правыми, если они поддержат её требования. Меня это беспокоит, потому что политикой так не занимаются".

Простые португальцы, несмотря на бодрые заявления политиков, настроены не столь оптимистично.

"Я надеюсь на то, что португальский народ придёт в себя и осознает, что политико относятся к нам с большим пренебрежением".

"Я не ожидаю, что жизнь станет намного лучше. Но надежда умирает последней. Поэтому я надеюсь на то, что ситуация у нас немного улучшится".

Всеобщие парламентские выборы пройдут в Португалии 6 октября.