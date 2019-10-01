Россияне стали меньше пить. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2016 год потребление спиртных напитков в стране сократилось на 43%.
В результате снизилось число смертей от алкогольных отравлений - на более чем 73% - и психозов - на 80%.
Повышение акцизов на алкоголь, введение минимальной розничной цены на водку, запрет на продажу спиртных напитков по ночам - все это, по мнению экспертов ВОЗ, способствовало возникновению позитивной динамики.
На этом фоне средняя ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума - 68 лет для мужчин и 78 - для женщин.