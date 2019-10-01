"Работа за себя и за того парня": почему массово увольняются врачи?

Восемь врачей НИИ детской онкологии и гематологии центра имени Блохина во вторник подали заявление об увольнении после продолжающегося уже несколько месяцев скандала. Об этом Euronews сообщил заместитель директора НИИ Георгий Менткевич, который также решил покинуть свой пост.

В понедельник несколько сотрудников больницы записали видеообращение, в котором предупредили, что "из-за разногласий с новым руководством" заявления в скором времени подадут все врачи Института детской онкологии и гематологии. По словам медиков, "начальство онкоцентра не дает им честно выполнять свой долг".

"Долгие годы дети получают лечение в ужасных условиях: отсутствует банальная вентиляция, на стенах — плесень, а палаты переполнены, - говорят врачи в обращении. - Вместо того, чтобы заниматься решением этих проблем, руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив".

"Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены. Предлагали сотрудничество, в том плане, что поощрялось доносительство на высказывание коллег, которые не согласны с политикой нового руководства. Врачей загружали непонятными совещаниями, обсуждениями, ведениями новых бумаг", - еще ранее рассказывал замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

Врачи говорят, что руководство оказывает давление даже на родителей. Например, администрация больницы пытается ограничить общение родителей с журналистами. По словам Менткевича, когда в онкоцентр приезжают представители СМИ, холлы учреждения перекрывают охраной, чтобы родители не могли поговорить с прессой.

После публикации видео с журналистами встретился директор онкоцентра Иван Стилиди. Он признал, что конфликт разгорелся после того, как на должность директора Института детской онкологии и гематологии была приглашена Светлана Варфоломеева. "Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию", – сказал он.

"Действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания. В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены заградотряды из детей и пациентов", - заявил Иван Стилиди, добавив, что ни дня не пожалел, что позвал на работу Светлану Варфоломееву.

Директор предположил, что "за всем этим стоит группа лиц вне онкологического центра, которая пытается умело дирижировать". "Мои коллеги оказались ведомыми. Действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания", - считает глава НМИЦ.

Что же касается документа, который появился на видеокадрах и в котором говорится, что врачи получают 7 и 13 тысяч рублей, Стилиди ответил, что эти цифры не относятся к врачам-онкологам. "Во всем этом видна подтасовка [фактов], спекуляция, передергивание, видна режиссура".

"Итальянские забастовки" врачей: пациентов больше - зарплаты меньше

То, что происходит в онкоцентре имени Блохина, - это только вершина айсберга. За последние месяцы по России прокатилась волна "итальянских забастовок": врачи отказываются работать на две-три ставки. Многие медики, не выдерживая напряженного графика, вообще уходят с работы. О проблемах в сфере здравоохранения говорят уже долгие годы, но почему терпение многих врачей лопнуло именно сейчас?

В 2012 году, после переизбрания на новый срок, Владимир Путин выпустил так называемые "майские указы". В соответствии с ними к 2018 году средние зарплаты младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних по региону, а зарплаты врачей – 200%. Но на дворе уже 2019 год, а ситуация во многих регионах осталась без изменений.

Сами врачи говорят, что руководство больниц идет на множество ухищрений, чтобы добиться нужных показателей на бумаге. Врачам приходится работать на две-три ставки, чтобы получать ту самую среднюю зарплату по региону. Соответственно, по статистике сотрудники больниц зарабатывают достаточно, а по факту им для этого приходится трудиться за двух-трех человек.

В конце декабря прошлого года врачи ЛОР-отделения Новгородской областной детской клинической больницы объявили "итальянскую забастовку". Они отказались работать по совместительству. За несколько месяцев руководство больницы так и не нашло новых сотрудников. Администрация лечебного заведения попыталась перевести врачей в дежуранты, сократив им зарплату и длительность отпуска, но медики отказались подписывать новые договоры, после чего их уволили.

Поначалу руководство больницы говорило, что врачи сами решили уйти. Но потом, уже в суде, выяснилось, что каждый раз перед увольнением медиков администрация больницы подписывала приказы о сокращении ставки (фотография ниже).

Сейчас в ЛОР-отделении вместо пяти врачей работают всего двое, в том числе заведующий Руслан Уразгалиев. За прошлый месяц двое специалистов вылечили в стационаре 96 пациентов при норме в 100 (то есть на одного врача пришлось почти 50 пациентов, хотя изначально такое число пациентов должно было распределяться между пятью специалистами).

"С нами не заключали дополнительное соглашение, что мы будем работать за пятерых. Такое соглашение должны были заключить за два месяца". Соответственно, по словам Уразгалиева, план должны были сократить в два раза, но вместо этого план, наоборот, был увеличен до 120 человек. В итоге, поскольку врачи вылечили только 96 пациентов, их лишили премиальных.

Уволенные врачи пытаются сейчас восстановиться через суд. До увольнения они получали около 18 тысяч рублей, хотя, в соответствии с майскими указами они должны были бы зарабатывать более 60 тысяч - 200% от средней зарплаты по региону (по данным Росстата, в июне средняя зарплата в Новгородской области – 32809 рублей).

При этом в региональном Минздраве нам заявили, что в больнице работают четыре специалиста и помощь можно получить в круглосуточном режиме. Уразгалиев, в свою очередь, нам сообщил, что в ЛОР-отделении работают два специалиста, еще два врача дежурят в приемном отделении на дому (при этом в обоих случаях должны работать не два, а пять медиков). Также в Минздраве опровергли информацию об увеличении плана приема пациентов: "План работы составляется на год. Если в течение месяца план не выполнен, то оставшийся объем переносится на следующий месяц", - ответила Анна Матюшкина, сотрудница пресс-службы правительства Новгородской области, курирующая вопросы здравоохранения.

Но, как нам рассказал заведующий ЛОР-отделением, в июле в его отделении работали временные врачи из Петербурга: самого Уразгалиева уволили и восстановили по суду только 1 августа, а другой ЛОР был в отпуске. Трое других сотрудников отделения до сих пор пытаются восстановиться на работе после увольнения. Соответственно, в августе Уразгалиеву и его коллеге пришлось отрабатывать то, что в июле не успели сделать временные сотрудники.

В тяжелом состоянии оказались и медики Окуловской больницы Новгородской области. Весной врачи скорой помощи объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и низких зарплат. Как рассказал руководитель местного профсоюза "Альянс врачей" Дмитрий Соколов, частично эту проблему удалось решить: врачей присоединили к более крупной станции скорой помощи, где зарплаты выше. Но при этом в самой Окуловской больнице по-прежнему идет сокращение специалистов, а те, кто остался работать, вынуждены были подписать соглашение о том, что они не будут общаться с прессой.

Соколов работал на скорой помощи с 1989 по 2011 годы. Позже он возглавил региональный профсоюз. Как он рассказывает, на врачей, которые по-прежнему работают в больницах, руководство оказывает давление, им запрещают общаться с журналистами, поэтому главой профсоюза выбрали именно его.

"С прошлого года в области была запущена так называемая оптимизация медицины, сокращаются районные больницы, вся медицина переносится в крупные центры". По словам Соколова, ситуация настолько плохая, что пациентов принимают не врачи, а фельдшеры – средний медперсонал. Зарабатывать медсестры и фельдшеры должны около 30 тысяч, но, как рассказал глава профсоюза, по факту некоторые зарабатывают чуть больше 10 тысяч.

При этом в Минздраве Новгородской области нам заявили, что средняя зарплата врачей – 56517 рублей, средних медицинских работников – 29814 рублей, у врачей скорой медицинской помощи – 62864 рублей, у фельдшеров скорой медицинской помощи – 37863 рублей.

"Работаем на три ставки, чтобы получать зарплату как в "майских указах"

"Итальянскую забастовку" объявили также врачи городской больницы №6 в Пермском крае. Особенно сложная ситуация сложилась в травмпункте и в отделении новорожденных. По словам главы местного профсоюза Анастасии Тарабриной, врач, который работает в травмпункте, уходит в 15:30, и после этого его некому заменить. "Совсем тяжелых пациентов отправляют либо в травматологическое отделение, либо, если это ребенок, его отправляют в детскую больницу, либо просят приходить с утра, когда будет доктор".

Тарабрина - акушер-гинеколог. Глава профсоюза рассказала, что две недели назад главный врач издал приказ, в котором говорится, что число коек в отделении новорожденных и в акушерском отделении будет уменьшено в два раза, а за этим приказом может последовать сокращение ставок.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили эту информацию. "В медицинской организации проводится работа по приведению коечного фонда и штатной численности персонала в соответствие с установленными федеральными нормативами. Объемы оказываемой помощи в ГБ №6 не изменятся, медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Для справки: количество родов в 2018 на 18,7% меньше, чем в 2017 году", - заявила пресс-секретарь Минздрава Надежда Светлакова.

В ответ на это Анастасия Тарабрина сообщила, что сейчас в отделении лежат 43 женщин. "Согласна, что количество родов снизилось, но не вдвое ведь. Еще у нас есть план государственного задания, который явно с таким количеством коек мы не выполним".

Мы также уточнили у регионального Минздрава, сколько получают местные врачи. Нам ответили, что на 1 июля 2019 года коэффициент совместительства основного персонала, работающего в госучреждениях здравоохранения Пермского края, - 1,34. При этом средние зарплаты (без учета дохода главных врачей и заместителей) за первое полугодие 2019 г. - более 60 тысяч рублей.

Но глава профсоюза опровергла эту информацию: "60 тысяч – это в среднем 2,5-3 ставки. Это когда ты работаешь в среднем сутки через сутки, а иногда и подряд несколько суток. То есть ты в таком режиме работаешь, чтобы получить 60 тысяч рублей".