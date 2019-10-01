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Германия

"Выпустить пар и перезагрузиться": офисные сотрудники становятся официантками Октоберфеста

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 Alexandra Leistner 
"Выпустить пар и перезагрузиться": офисные сотрудники становятся официантками Октоберфеста
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В обычной жизни Ванесса - маркетолог крупной компании, разрабатывающей программное обеспечение, но на несколько недель в году она становится официанткой Октоберфеста - знаменитого баварского праздника пива.

Девушка уже четвертый год разносит заказы в одном из мюнхенских пивных садов или, как их тут называют, биргартенов, и говорит, что работа официанткой во время Октоберфеста - отличный способ отвлечься и "перезагрузиться". "Я беру отпуск и в течение 16 дней выпускаю пар. Совершенно необязательно быть гостем, чтобы повеселиться", - считает она.

Но участие в одном из самых крупных в мире народных гуляний - это не только удовольствие, но и тяжелый труд. Ванесса работает в одной из самых крупных палаток на лугу Терезы, где традиционно проходит фестиваль, и проводит на ногах от 11 до 15 часов в день.

Официантки Октоберфеста - символ этого праздника - одеты в традиционные баварские наряды, которые называются "дирндль". Они не получают зарплату, но с каждого проданного литра пива уносят домой 1,06 евро (около 70 рублей). По ее словам, в хороший год она зарабатывает около пяти тысяч евро (357 тысяч рублей).

Ванесса - не единственный "офисный планктон", сменивший костюм на дирндль официантки, но девушка считает, что для того, чтобы по-настоящему насладиться Октоберфестом нужно "иметь серьезную мотивацию и много энергии".

Знаменитый праздник, которому уже больше двухсот лет, начинается во второй половине сентября и длится несколько недель. Ежегодно он привлекает более 6 миллионов посетителей. К участию в народных гуляньях допускаются только мюнхенские пивоварни.

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Журналист • Наира Давлашян