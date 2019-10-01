Собакам разрешили общаться

Норвежские ветеринары отменили чрезвычайные меры, отозвав строгую рекомендацию избегать контактов между собаками. Болезнь, убивавшая четвероногих, по словам специалистов не может передаваться от животного животному или человеку — но причина по-прежнему неизвестна.

Кровавая диарея и рвота могут привести к смерти в течение суток. Примерно за месяц из 173 заболевших собак погибли 43.

Марианне Оно Ньётен, Норвежская ассоциация собаководов:

«Нужно ввести обязательную идентификацию для всех питомцев. Тогда в подобной ситуации мы бы чётко знали, какие собаки заболели, где они живут. Мы полагаем, что в Норвегии около 560 тысяч собак, и более 1 млн 200 тыс человек ежедневно общаются с ними».

Ветеринары считают наиболее вероятной причиной бактериальную инфекцию. Установлено, что некоторые из заболевших заразились от одного общего источника. В анализах 50 собак обнаружена бактерия, родственники которой могут вызывать заболевания и у людей. Однако в целом бактериальная картина очень разнообразна и специалисты не исключают, что речь может идти о нескольких причинах сразу.