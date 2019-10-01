В Гонконге скончался один из участников акции протеста, получивший огнестрельное ранение в ходе стычек с полицией.

В день 70-летия образования КНР во многих районах Гонконга прошли массовые выступления оппозиции, вылившиеся в ряде мест в ожесточённые столкновения.

Для разгона протестующих у здания правительственного комплекса стражи порядка применили водомёты и слезоточивый газ, а также вели стрельбу резиновыми пулями. В полиции подтвердили, что были сделаны и предупредительные выстрелы в воздух боевыми патронами.

Как сообщают местные СМИ, ранения получили не менее 30 человек.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале лета, когда власти попытались внести изменения в закон об экстрадиции, и продолжились несмотря на решение администрации отказаться от этой инициативы.