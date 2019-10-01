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Финляндия

Нападение с саблей: есть жертвы

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 Марфа Васильева 
Нападение с саблей: есть жертвы
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Jaakko Vesterinen/Lehtikuva/via REUTERS
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Один человек погиб и 9 пострадали в результате нападения на студентов профессионального училища в финском городе Куопио во вторник. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Полиция была вынуждена применить оружие. Нападавший задержан, он также ранен. Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщили силы правопорядка в Твиттере. По данным местных СМИ, подозреваемый - учащийся этого заведения. Обстоятельства нападения пока не выяснены, как и мотивы нападавшего.

На этот час известно, что мужчина ворвался в профучилище Сало, расположенное в здании торгового центра Hermann, вооруженный саблей. Затем он привел в действие взрывное устройство.

Подобные нападения остаются редким явлением в скандинавской стране с населением в пять с половиной миллионов человек. Последнее массовое убийство произошло здесь в 2008 году.