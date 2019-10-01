В Каталонии вспоминают референдум о независимости

В Каталонии вспоминают плебисцит о независимости двухлетней давности, в котором приняли участие более двух миллионов жителей региона, 90% из которых утвердительно ответили на вопрос, значившийся в бюллетене.

Нынешние лидеры Каталонии считают 1-ое октября 2017 года датой основания республики, как это сформулировал президент женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра.

Этот день для нас - как огонь в ночи, тогда в основании независимой республиканской Каталонии был заложен первый камень, это очень важная для нас дата. Первое октября - свобода, братство и солидарность. Ким Торра президент женералитета (правительства) Каталонии

Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. Менее месяца спустя - 27 октября 2017-го года - парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой Каталонии.

В ответ центральные власти ввели в действие 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

12 лидеров сепаратистского движения, которые обвиняются в подготовке мятежа и в растрате госсредств, находятся под судом, их соратники в Каталонии не доверяют юстиции.

- Это будет тяжелый и очень несправедливый приговор. Так думаю не только я.

- Испанская государственная машина хочет запугать и унизить всех нас, мы с этим не готовы смириться. Требуются переговоры о судьбе независимой Каталонии, чем быстрее они начнутся, тем лучше.

Предполагается, что сегодня, во вторник 1-го октября, на улицы городов региона выйдут манифестанты, не желающие сдаваться, как сказал один из них - мы никогда не расстанемся с мечтой о независимости Каталонии.