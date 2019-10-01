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Великобритания

Борис Джонсон надеется на отказ

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 Мария Горковская 
Борис Джонсон надеется на отказ
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REUTERS/Peter Nicholls
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Британский премьер-министр Борис Джонсон представит Евросоюзу свои предложения по "Брекисту" до конца недели. По данным СМИ, глава правительства намерен сдержать данное соотечественникам слово и вывести Соединенное Королевство из ЕС до 31 октября, даже если договориться об условиях "развода" не удастся.

По закону, в таком случае, британцы будут вынуждены просить Брюссель об очередной отсрочке. Джонсон надеется на отказ. Тогда парламенту придется либо поддержать переработанное соглашение по "Брекситу", либо покинуть Евросоюз без сделки.

По данным британских изданий, премьер предложит европейским лидерам альтернативное регулирование проблемы "бэкстопа" - страховочного плана, который должен обеспечить прозрачность границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Так, чтобы снять необходимость проверок при ее пересечении, по обе стороны - не на ней самой - могут возникнуть специальные "центры таможенного оформления".

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