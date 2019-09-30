МКК сообщил об освобождении в Йемене заключенных

Хуситы в Йемене освободили 290 пленных при содействии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила гуманитарная организация. Роль ее сотрудников в операции состояла в подтверждении сведений о лицах, которых планировалась выпустить на свободу. Сотрудники Красного Креста выясняли у задержанных, хотят ли они покинуть Сану и вернуться домой, или желают, чтобы их отвезли на территорию, контролируемую другой стороной конфликта.

Бывший заключенный: "Спасибо Всевышнему за такое счастье, за освобождение. Мы благодарим всех за эту гуманитарную инициативу в отношении заключенных. Мы призываем противоборствующие стороны и хуситов, и коалицию, решить этот вопрос, чтобы семьи находящихся за решеткой людей больше не испытывали страданий".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Представитель коалиции заявил, что альянс не располагает информацией об освобождении пленных.