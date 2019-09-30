Маск показал космический корабль для полетов на Луну и Марс

Илон Маск показал космический корабль, который способен доставить сотню человек на Луну и Марс. Прототип ракеты выставлен на испытательном полигоне компании SpaceX в Бока-Чике в штате Техас. «Это будет самая мощная ракета в истории»,- написал предприниматель.

Уже в ближайшие месяцы планируется провести серию испытаний, во время которых корабль должен достичь 20-километровой высоты и вернуться на Землю. Через шесть месяцев Маск хочет вывести ракету на низкую околоземную орбиту, которая находится на расстоянии от 160 километров от нашей планеты.

Уже в 2024 году корабль может отправиться на Марс с пилотируемой миссией. Аппарат будет перевозить до 100 человек и порядка 150 тонн груза, что позволит построить базы на Луне и на Марсе.

Корпус ракеты выполнен из нержавеющей стали. Маск объяснил свой выбор ценой материала: тонна стали стоит 2500 долларов, тонна углеродного волокна – 130 тысяч. При этом, по словам предпринимателя, сталь обладает отличными характеристиками и при высоких, и при низких температурах.

Основатель SpaceX выразил надежду на то, что когда-нибудь космические перелеты будут стоить столько же, сколько и авиабилеты, и что запуски Starship будут осуществляться по несколько раз в день.