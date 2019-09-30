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Южная Корея

Граница на 5G: сигнал не пройдёт

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 Павел Барсуков 
Граница на 5G: сигнал не пройдёт
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Reuters
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Интернет пятого поколения — уже в деревне. В южнокорейском посёлке Тэсон жители пользуются всеми преимуществами новейших сетей связи: развлекаются, учатся и прямо из дома управляют обработкой полей.

Не выходить из дома для местных фермеров — не лень или прихоть, а суровая необходимость: деревня стоит в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Всего в паре сотен метров от этих угодий — самая сильно охраняемая граница в мире.

«Теперь нам не нужно выходить в поле. Опрыскивателями можно управлять прямо из дома. Это огромное дело — раньше нужно было за полчаса звонить военным, ждать их — ведь без сопровождения по нашему полю ходить нельзя даже ради такой простой работы», — рассказывает фермер Ким Чон Сун.

В апреле этого года Южная Корея объявила, что стала первой в мире страной, запустившей коммерческую эксплуатацию сетей формата 5G. При установке передатчиков в Тэсоне спецслужбы тщательнейшим образом проверили, чтобы сигнал не попадал на Север.