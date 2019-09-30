Исламисты напали на авиабазу и инструкторов

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на американскую авиабазу в Баледогле на юге Сомали. Исламисты ворвались на охраняемую территорию на грузовиках со взрывчаткой. Началась перестрелка. Атаку удалось отбить в течение получаса.

Еще одному нападению подверглась автоколонна, которая перевозила итальянских инструкторов, участвующих в учебной миссии ЕС. У военной академии в столице Могадишо прогремел взрыв.

По последним данным, жертв нет.

Экстремистская группировка “Аш-Шабаб”, тесно связанная с "Аль-Каидой", ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали. С 2017 года в результате воздушных атак американских беспилотников погибли примерно 800 исламистов.