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Сомали

Исламисты напали на авиабазу и инструкторов

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 Мария Горковская 
Исламисты напали на авиабазу и инструкторов
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Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на американскую авиабазу в Баледогле на юге Сомали. Исламисты ворвались на охраняемую территорию на грузовиках со взрывчаткой. Началась перестрелка. Атаку удалось отбить в течение получаса.

Еще одному нападению подверглась автоколонна, которая перевозила итальянских инструкторов, участвующих в учебной миссии ЕС. У военной академии в столице Могадишо прогремел взрыв.

По последним данным, жертв нет.

Экстремистская группировка “Аш-Шабаб”, тесно связанная с "Аль-Каидой", ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали. С 2017 года в результате воздушных атак американских беспилотников погибли примерно 800 исламистов.

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