Коста-Рика: больница для ленивцев

Ими трудно не любоваться с их медленными, как-будто обдуманными движениями и забавной манерой поведения. Ленивец Гоффмана - один двух сохранившихся видов двупалых ленивцев. Они обитают в лесах Центральной и Южной Америки и большую часть времени висят на деревьях вниз головой. Эти животные не занесены в Красную книгу, но это не значит, что жизнь их безмятежна и им ничего не угрожает.

Попавшим в беду млекопитающим оказывают помощь на ранчо Тоукан, в двадцати километрах от столицы Коста-Рики Сан-Хосе. У каждого мохнатого пациента своя история. От одних отказалась мать, другие подверглись нападению собак, или попали под машину. А есть и те, с которыми плохо обращались люди, пытаясь превратить ленивца в домашнее животное.

Рассказывает Лесли Хоул, соучредитель реабилитационного центра: "Одного ленивца, теперь он у нас, буквально отрывали от матери, сильно тянули за лапы. В результате у животного повреждены мышцы бедра. Ленивец испытывал сильную боль и не мог двигаться".

На ранчо работают не только ветеринары, но и волонтеры. Они заботятся о питании пациентов. Осиротевших детенышей ленивцев приходиться поить козьим молоком. Затем их приучают лазить по деревьям, питаться листьями и находить подходящие места для сна. Прикосновения человека сводятся к минимуму, чтобы избежать привязанности, но побудить животное к нужным действиям. Главная задача центра подготовить животных к существованию в дикой природе. С 2007 года ранчо Тоукан, работающее в тесном контакте с министерством окружающей среды, выпустило на волю более ста двупалых и трехпалых ленивцев.