30 лет назад жителей ГДР отпустили на Запад

Переломный момент в истории Германии и всей Европы. Тридцать лет назад путь на Запад для тысяч беженцев из ГДР был открыт.

Лето 1989 года. Жители начинают массово покидать Восточную Германию. В надежде получить разрешение на выезд в ФРГ тысячи находят убежище в диппредставительствах республики в Праге, Будапеште, Варшаве. Возникают целые палаточные городки.

Ситуация в пражском посольстве, где собрались более 4 тысяч человек, становится критической. Тогда-то и выходит на балкон здания диппредставительства глава внешнеполитического ведомства ФРГ Ганс-Дитрих Геншер: "Дорогие соотечественники! Мы прибыли, чтобы сообщить вам: сегодня ваш выезд…". Окончание фразы заглушает всеобщее ликование.

Позже экс-министр, который лично вел переговоры с советскими и чехословацкими властями, назвал этот момент самым волнительным за всю свою политическую карьеру. 30 сентября 1989 года из Праги в город Хоф на севере Баварии отправляется первый поезд с бежавшими немцами.

Как и многие другие жители ГДР, мы услышали речь Геншера с балкона пражского посольства. И решили: сейчас или никогда. У нас есть шанс. Мы собрались и поехали в Прагу. Рольф Мальке житель ФРГ

В течение последующих дней руководство Восточной Германии позволило 17 тысячам жителей перебраться на Запад. А уже через шесть недель рухнула Берлинская стена.