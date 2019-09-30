Индия: антипластиковая революция

В Индии со второго октября вводится общенациональный запрет на использование одноразовых пластиковых стаканчиков, соломинок и пакетов. Одни приветствуют шаг, направленный на защиту окружающей среды. Другие недовольны инициативой властей, поскольку им грозит потеря работы. Это прежде всего касается мелких производителей пластиковой тары.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступающий за "освобождение" страны от подобного мусора, призывает сограждан регулярно выходить на субботники и убирать улицы.

Полностью избавиться от одноразового пластика Индия планирует к 2022 году. Путь предстоит нелегкий: во второй по численности населения страны мира до сих пор нет развитой системы сортировки и переработки отходов.

В конце октября 2018 года Европарламент одобрил запрет на трубочки, ватные палочки, тарелки и столовые приборы.