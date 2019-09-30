"Взрослые в комнате": Коста-Гаврас отвечает на критику

Долговой кризис, который едва не привёл к "грекситу" и обрушению экономики страны, - своё видение событий 2015 года в Греции представил режиссёр Коста-Гаврас в новом фильме "Взрослые в комнате".

Он ещё не вышел в греческий прокат, однако вызвал бурную реакцию общественности.

Коста-Гаврас, греческий и французский режиссёр:

"Лента охватывает сложный для греков период. Те события им хорошо знакомы. Любой греческий гражданин мог бы снять о них свой собственный фильм. Каждый воспринял случившееся по-своему - исходя из того, как ему это представили. И теперь ещё кто-то показывает произошедшее под другим углом, говоря: "было не так, как вы думали, а вот так". Картина отображает мой взгляд на вещи. Я говорю зрителям: "Вы вправе иметь свои убеждения. Ознакомьтесь с моей точкой зрения и решите, что вам ближе".

После премьеры, состоявшейся на Венецианском кинофестивале, в адрес режиссёра посыпались резкие критические высказывания. Правда, суть комментариев интернет-пользователей сводится лишь к давнему конфликту левых и правых политических сил Греции, а к самой картине отношения не имеют, ведь её ещё не видел никто.

Христос Лулис, греческий актёр:

"Надо говорить о событиях, которые произошли сравнительно недавно, пока они ещё свежи в памяти. Конечно, со временем эмоции сходят на нет. Это помогает нам дистанцироваться, понять что именно произошло".

Для режиссёра, снявшего фильмы "Осадное положение", "Дзета", "Пропавший без вести", тема политики отнюдь не чужда.

Линда Галану, кинокритик:

"Сегодня люди живут в бешеном ритме. Мы получаем информацию на бегу, формируем мнение в спешке, точно так - торопливо - решаем, за мы или против. Если мы начнем судить о том, вправе ли режиссёр высказываться по поводу той или иной личности или события, то мы будем иметь дело с такой опасной вещью, как цензура. С демократией это не имеет ничего общего. Поэтому каждый, кто осмеливается использовать подобные фильмы в своих политических интересах, - тоже не прав, и неважно, поддерживает он режиссёра или нет".

Фильм “Взрослые в комнате»" греческие зрители смогут увидеть уже на этой неделе. В прокат в Испании он выйдет 18 октября. А 6 ноября картину покажут в кинотеатрах Франции.