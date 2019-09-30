Убедительная победа Народной партии на парламентских выборах в Австрии никого не удивила. Но для Себастьяна Курца она стала личным триумфом. После вынужденной отставки в мае, он смог консолидировать правый электорат и получить еще больше голосов, чем на предыдущих выборах.

Это потрясающий результат. Мы очень за него благодарны. Это исторический день для Австрийской народной партии. Мы благодарны народу нашей страны за поддержку. Себастьян Курц председатель Австрийской народной партии

Но полученных мандатов все равно не достаточно для того, что Народная партия смогла сформировать однопартийный кабинет. Нужно искать партнёра по коалиции. Новый союз с правопопулистской Австрийской партией свободы выглядит маловероятным, так как именно эта партия стала виновницей правительственного кризиса. Социал-демократы, традиционные соперники "народников", отвергают возможность коалиции. Шанс впервые попасть в правительство появился у "Зелёных", оттянувших у социал-демократов часть левого электората и занявших четвёртое место.

«Выбирать Курцу придётся между чумой, холерой и Эболой, – считает политолог Томас Хофер, – потому что блестящих вариантов у него нет. Объединение с "Зелёными" будет нестабильным. По очень многим вопросам "Зелёные" диаметрально противоположны Народной партии».

Результаты выборов в Австрии во многом отражают тенденции, характерные и для других европейских стран.

Даррен Маккафри, Euronews: «Это, с одной стороны, набирающие силу «Зелёные», стремящиеся изменить привычный политический ландшафт и пользующиеся популярностью среди молодёжи и космополитического электората. С другой стороны, правые популисты, отступающие, но сохраняющие поддержку со стороны более взрослого и сельского электората».

Во вторник переходное правительство во главе с Бригитте Бирляйн подаст президенту Александеру Ван дер Беллену прошение об отставке, а Себастьян Курц должен получить от него мандат на формирование нового правительства.