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Россия

Актеру Павлу Устинову смягчили наказание до года условно

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 Андрей Позняков 
Актеру Павлу Устинову смягчили наказание до года условно
Авторское право
REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Павлу Устинову, назначив ему год условного заключения вместо 3,5 лет колонии. Актёр признан виновным в применении насилия к представлю власти. По версии следствия, он вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания на акции 3 августа. Сам Устинов настаивает, что в протестных выступлениях участия не принимал и сотрудникам силовых структур не сопротивлялся.

Почти два месяца Устинов провёл под арестом, а прокуратура просила приговорить его к шести годам заключения. Впоследствии именно надзорное ведомство на фоне резонансной кампании в поддержку актёра и бывшего сотрудника Росгвардии ходатайствовало о его освобождении из СИЗО, а затем просила суд пересмотреть дело.

Защита требовала оправдать обвиняемого полностью, однако Мосгорсуд согласился лишь смягчить наказание. После апелляции Устинов заявил, что будет добиваться отмены приговора.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков