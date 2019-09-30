По-французски "брассери", по-немецки "вайнштюбе", в эльзасском Страсбурге расположен самый любимый ресторан Жака Ширака.

Заведение спряталось в крошечном переулке в центре этого города.

Французский президент первый раз тут пообедал, когда был молодым и амбициозным выпускником престижной ЭНА. За все время политической карьеры Жак Ширак не изменял своим вкусам, и сюда же, в этот зал, со скрипучими деревянными полами , простыми деревенским столами, скатертями в цветочек и занавесками в красно-белую клетку он охотно приглашал своих коллег, друзей и лидеров мировых держав.

Рассказывает владелец "Chez Yvonne" Жюльен де Вальмижер: "Он пришел к нам на следующий же день, как выиграл президентские выборы, он пригласил тогда своих соратников отметить победу. Он тут встречался с канцлером Германии Гельмутом Колем, это очень символично".

Для Жака Ширака, как говорит шеф-повар "Chez Yvonne" Доминик Радмашер, еда, когда он встречался с коллегами, всегда была на первом месте, а политика была на втором: "Он был очень приятным человеком, очень внимательным, он вседа интересовался нашими делами. Мы тут повидали государственных деятелей на нашем-то веку, но Жак Ширак был из них самым обаятельным и самым доступным".

В этот ресторанчик Жак Ширак пригласил отведать местные блюда и Бориса Ельцина во время визита российского президента во Францию в 1997-м году.