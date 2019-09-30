Франция прощается с Жаком Шираком. Церемония с участием нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона началась в Париже в понедельник, в день национального траура.

Гроб с телом бывшего президента страны, накрытый французским триколором, был выставлен во дворе Дома инвалидов. Отдать дань памяти политику, пришли тысячи людей.

После того, как Шираку были отданы военные почести, траурный кортеж проследовал к старинной церкви Сен-Сюльпис, где запланирована заупокойная служба.

Попрощаться с многолетним руководителем Франции прибыли десятки глав государств и правительств. В их числе - президент России Владимир Путин. Ожидается, что по окончании церемонии Макрон встретится со своими иностранными коллегами в Елисейском дворце.

Жака Ширака, скончавшегося в четверг на 87-ом году жизни, похоронят на столичном кладбище Монпарнас.