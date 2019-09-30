Пылающая Амазония

Тропические леса Амазонии в этом году уменьшились на 12 млн гектаров - именно столько уничтожили пожары. По площади это равняется четырем Бельгиям. Нынешняя территория лесных пожаров превышает по размеру бедствие прошлого года в три раза.

Моника Пинна побывала в Боливии: там на месте до сих пор находятся специалисты, но несмотря на усилия нескольких тысяч человек, взять под контроль очаги возгорания пока не получается.

Местная жительница ей рассказала, что "20 раз вертолеты и самолеты сбрасывали воду на очаги пламени, но пока мы не видим прогресса. Чуть дальше на леса сбрасывали воду больше сотни раз, почти по 2 500 литров каждый раз, но пламя все равно не унимается".

На помощь боливийцам прибыли пожарные из европейских стран, в частности, из Франции.

Местные власти говорят, что до сих под контроль не взяты примерно 40 очагов возгораний, зарегистрированы и новые места распространения огня.

Активно в тушении пожаров участвуют и те, кто тут живет. С одним из них, фермером Грегорио Нуньесом, Моника Пинна отправилась на его импровизированный пост.

Сеньор Нуньес объяснил, что "пришел в первый раз сюда по собственной воле потому, что очень он опасался за пастбища: ведь если они сгорят, то животным будет нечего есть. После этого он и его земляки сами организовались в патрули, они следят, чтобы огонь не подходил бы слишком близко к их угодьям".

Ряд специалистов, с которыми встречалась Моника Пинна, считают, что причина возникновения пожаров - антропогенна, в этих краях до сих пор используют подсечно-огневую систему земледелия.

Вначале деревья подрубают, потом, когда они засохнут, их сжигают, и получившаяся зола используется как естественное удобрение при посеве зерна или других сельскохозяйственных культур. Огонь выходит из под контроля, поскольку тут нередки сильные ветры и засуха.

Экологи считают, что ответственность лежит и на лидере страны Эво Моралесе, поскольку он своим указом легализовал практику подсечно-огневой системы.

Под давлением части общества Моралес обратился за помощью в тушении пожаров к ЕС.

Из Боливии передает Моника Пинна: "Тушение, а самое главное, возникновение пожаров в этой части планеты из природоохранной и экологической сфер переместилось в сферу геополитики, когда эта тема обсуждалась на саммите "Большой Семерки" в Биаррице. За четыре года площадь боливийских исчезнувших тропических лесов увеличилась в три раза".