Уверенная победа Себастьяна Курца

Австрийская народная партия уверенно победила на внеочередных парламентских выборах, набрав, как сообщает МВД страны, свыше 38% голосов, и, таким образом, консерваторы и их лидер Себастьян Курц получают 73 депутатских мандата и фракционное большинство.

Это позволит Курцу сформировать правительство и вернуться на пост канцлера Австрии.

Сразу после объявления результатов лидер победившей партии дал короткое интервью Euronews: "Потрясающий результат, мы невероятно благодарны за доверие и поддержку. Это исторический день для представителей нашей партии, мы сделаем все возможное, все от нас зависящее, чтобы с честью служить республике и народу Австрии".

Социал-демократы пришли вторыми, получив 41 мандат. Ультраправая Австрийская партии Свободы пришла к финишу третьей, у нее 32 депутатских мандата. "Зеленые" заняли 4-ое место.

Уход правительства Курца в отставку был спровоцирован в том числе и публикациями в СМИ видеозаписи, на которой тогдашний вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе общался, как было сказано, с "племянницей российского олигарха". Позднее выяснилось, что это была боснийская студенткой, нанятая за 7 тысяч евро.

Прежние союзники Курца из партии Свободы заявили, что на этот раз они предпочитают место оппозиции и не войдут в кабинет министров.

"Зеленые", оппоненты Курца по ряду проблем, включая иммиграцию, сообщили, что их участие в работе правительства возможно лишь при смене победившей партией политического курса.

Об этом, в частности, заявил их лидер Вернер Коглер: "Голоса, которые мы получили, особенно от молодежи, вполне явственно свидетельствуют в пользу воплощения нашей программы, мы хотим сделать Австрию лидером в том, что касается охраны климата и природы".

Следующие несколько недель для Курца будут жаркими, поскольку ему потребуется сформировать коалиционное правительство.

Лидер победившей партии уже сообщил, что он намерен вести переговоры о формировании кабинета министров со всеми политическими силами, которые прошли в парламент.