Выборы, с которых вернулись не все

Бюллетени со всех избирательных участков Афганистана доставляются в Кабул для подсчёта голосов, для этого может понадобиться около недели. Предварительные результаты прошедших в субботу президентских выборов ожидаются не раньше 19 октября, а окончательные - не ранее 7 ноября. Если ни один из кандидатов не получит поддержку более половины избирателей, состоится второй тур.

В первом туре явка была очень низкой, около 20%: по данным на воскресенье, из 9,67 зарегистрированных избирателей проголосовали от силы 2 млн, тогда как в голосовании на последних президентских выборах в 2014 году приняли участие около 7 млн человек.

Талибы призывали бойкотировать голосование и привели в исполнение свои угрозы: несмотря на принятые властями чрезвычайные меры безопасности, в день выборов было совершено более 100 нападений в различных афганских провинциях. Их жертвами стали по меньшей мере 30 человек.