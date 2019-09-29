Контрудар президента США

В ответ на попытку демократов добиться вынесения ему импичмента, президент США Дональд Трамп обнародовал на своей страничке в Twitter короткое видеообращение, в котором заявил, что "на карту поставлена вся страна":

"Всё происходящее - это величайшее мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять ваше оружие. Они хотят отобрать ваше здравоохранение. Они хотят отобрать ваши голоса, отобрать ваших судей, они хотя отобрать всё. Мы не можем позволить этому произойти".

У законодателей-демократов будут веские основания для привлечения к ответственности президента США, если они смогут доказать, что он злоупотребил своей властью, когда он попросил президента Украины провести расследование в отношении сына его потенциального соперника, экс-вице-президента Джо Байдена. Скандал разгорелся после того, как стало известно о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

"Суть телефонного разговора в том, что президент Соединенных Штатов откажет в военной помощи Украине - помощи, которую оплатили бы налогоплательщики - чтобы эффективно надавать на лидера другой страны, если он не сделает ему одолжение", - заявила спикер Палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.

В течение ближайших недель конгресс намерен получить показания пяти сотрудников Госдепа, включая экс-посла США на Украине Мэри Йованович и американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Последний, по сообщениям СМИ, подал в отставку

И Трам, и Зеленский факт оказания давления отрицают. С этим согласился и Минюст США, ознакомившись с расшифровкой разговора. Но ещё до этого демократы уже запустили процедуру подготовки импичмента.