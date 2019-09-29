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Саудовская Аравия

Пожар на вокзале в Джидде

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 Ирина Шелудкова 
Пожар на вокзале в Джидде
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В Саудовской Аравии в города Джидда на центральном железнодорожном вокзале произошел сильный пожар, пострадали не менее пяти человек. Возгорание началось на крыше строения. Железнодорожное сообщение приостановлено.

Скоростная железная дорога Эль-Харамейн связывает два священных для мусульман саудовских города Мекку и Медину с портом Джидда, расположенным на побережье Красного моря. Протяженность всей трассы составляет около 450 км, стоимость строительства этого скоростного пути превысила семь миллиардов долларов. Железнодорожная станция в Джидде была построена в рамках проекта по развитию туризма. Официальное открытие дороги Эль-Харамейн состоялось в сентябре прошлого года.

На днях Саудовская Аравия объявила, что впервые вводит туристические визы для граждан 49 государств.