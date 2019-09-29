День тигра во Владивостоке

В столице Приморского края Владивостоке в 20-й раз отметили День тигра.

Цель праздника, который проводится ежегодно в последние выходные сентября — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе популяции амурского тигра, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы как "исчезающий вид", а также в Красную книгу РФ и региональные красные книги.

В карнавальном шествии приняли участие 12 тысяч человек.

Амурский тигр — также его называют уссурийским и дальневосточным — один из самых редких подвидов этого животного. В прошлом году эксперты центра "Амурский тигр" оценивали популяцию в России в 580-600 особей.

Охрана амурского тигра — личный проект Президента России Владимира Путина.

Охота на тигра запрещена во всем мире, но популяция остается под угрозой исчезновения из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания.