Всемирный день мигранта и беженца в Ватикане

Не оставайтесь равнодушными к обездоленным и отвергнутым обществом.

В воскресенье Папа Римский Франциск отслужил мессу на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, который в этом году Римско-католическая церковь отмечает уже в 105-й раз.

По окончании богослужения, на площади была открыта скульптурная группа, посвященная мигрантам.

REUTERS/Remo Casilli

В своем обращении к верующим понтифик упомянул, что причина миграционного кризиса кроется в войнах.

Развивающиеся страны по-прежнему лишаются своих лучших природных и людских ресурсов в интересах нескольких привилегированных рынков. Войны затрагивают лишь некоторые регионы мира, тогда как оружие войны производится и продается в других. Тех странах, которые затем не желают принимать беженцев, порожденных этими конфликтами Франциск Папа Римский

Сын переселившихся в Аргентину итальянцев, Франциск, сделал защиту мигрантов и беженцев одним из главных принципов своего папства. Понтифик не раз критиковал мировых лидеров за проведение жесткой миграционной политики.