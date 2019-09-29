Сюрприз на кинофестивале в Сан-Себастьяне

В Сан-Себастьяне завершился 67-й кинофестиваль. Закрывал смотр фильм "Песня имён", который преставили сыгравшие в нем главные роли британские актеры Тим Рот и Катрин МакКормак.

Но "Золотая раковина" — главный приз кинофестиваля — достался бразильской ленте "Усмирённый" (Pacificado) режиссера Пэкстона Уинтерса.

Драма была удостоена еще двух премий: за лучшую операторскую работу, а исполнитель главной роли Букасса Кабенгеле был признан лучшим актером.

Картина, рассказывающая о возвращении в родные фавелы из тюрьмы бывшего главаря банды, вынужденного заново выстаивать свою жизнь, убедила жюри фестиваля во главе с Нилом Джорданом. Режиссер говорит, что хотел показать другую, отличную от представленных до этого, историю.

Мы не хотели рассказывать о торговле наркотиками, полиции или насилии. Мы сняли ленту о людях, которые пытаются жить нормальной жизнью Пэкстон Уинтерс режиссёр

Другим триумфатором вечера стала картина "Бесконечная траншея", получившая приз за лучший сценарий и режиссуру, разделенную между Жоном Гараньо, Хосе Мари Гоенаги и Айтором Арреги.

Три баскских режиссера рассказывают историю семьи времен режима Франко. Муж на протяжении трех десятилетий вынужден скрываться в застенном пространстве в собственном доме. Жена все это время хранит его секрет.

"Серебряную раковину" разделили две актрисы — Нина Хосс за роль в фильме "Прослушивание" (Das Vorspiel) и Грета Фернандес, сыгравшая в картине "Дочь вора" (La hija de un ladrón).

Если последняя — начинающая актриса, и такой успех может послужить для нее хорошим трамплином в карьере, то для Нины Хосс — премия как признание ее заслуг в кинематографе.

На этот раз актриса в роли преподавателя скрипки, столь же требовательного сколько непостоянного.

Думаю, картина рассказывает о насилии и отношении к нему общества, о передаче знаний из поколения в поколение. Есть над чем задуматься. Но лента также и о женщине, отчаянно борющейся со своим возрастом Нина Хосс актриса

Несмотря на приз за лучшую операторскую работу, мало кто мог себе представить, что фильм, который прошел на цыпочках через официальный отбор, "Усмиренный", может выиграть главную награду фестиваля.

С другой стороны, режиссеры второго триумфатора, "Бесконечной траншеи", снова не смогли завоевать "Золотую раковину" для баскского кино. Ранее они пытались это сделать с лентами "Цветы" и "Гигант".